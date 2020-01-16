FACUA presenta la primera denuncia ante el Ministerio de Consumo: fraude en las ofertas de las eléctricas
Las diez compañías analizadas por la asociación omiten los impuestos indirectos en su publicidad, induciendo a creer a los usuarios que sus tarifas son mucho más bajas.
FACUA.org
España-16/01/2020
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha presentado este jueves la primera denuncia ante el nuevo Ministerio de Consumo. Se trata de un fraude generalizado en el sector eléctrico por el que las comercializadoras omiten los impuestos indirectos en su publicidad e información comercial,