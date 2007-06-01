FACUA presenta la primera denuncia por el redondeo en aparcamientos tras el fin de la moratoria establecida por la nueva Ley
Inicia una campaña de control sobre el sector y demanda a las autoridades de Consumo autonómicas que emprendan planes de inspección y sancionen a los infractores.
FACUA.org
España-01/06/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha iniciado hoy una campaña de control sobre el sector de los aparcamientos para evaluar el cumplimiento de la nueva Ley de Consumidores que ha provocado ya la primera denuncia por la aplicación del redondeo al alza (la n