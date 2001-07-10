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FACUA presenta un informe en el que alerta de los timos y abusos más frecuentes a través de líneas 906

La Federación denuncia la falta de control sobre estas irregularidades y demanda al Ministerio de Ciencia y Tecnología una norma que obligue a Telefónica a posibilitar la restricción del acceso a estas líneas.

FACUA.org
España-10/07/2001
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Falsas ofertas de trabajo, videntes, páginas web gratuitas que suponen más de 10.000 pesetas la hora de conexión a Internet, regalos que acaban costando menos que la llamada que hay que realizar para confirmarlos… Son algunos de los ocho tipos de fraudes y abusos de los

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