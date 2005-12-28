FACUA presenta una batería de denuncias contra 'productos milagro' con falsas propiedades adelgazantes
La Federación ha actuado contra diez productos comercializados por las empresas Nutra Life Internacional, Sage Health Sciences, Elyseum Group y Laboratorios Dermofarm-Barcelona.
FACUA.org
España-28/12/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha presentado durante 2005 una batería de denuncias contra productos milagro que se atribuyen falsas propiedades adelgazantes, en el marco de una campaña subvencionada por el Instituto Nacional del Consumo (INC) del Minis