FACUA propondrá mañana el boicot a Repsol-YPF en el Foro Nacional de Consumidores de Carburantes
La Federación planterá esta propuesta a través de su confederación, la Asociación General de Consumidores (ASGECO).
FACUA.org
España-04/09/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) propondrá mañana martes el boicot a Repsol-YPF en la reunión que celebrará el Foro Nacional de Consumidores de Carburantes.
FACUA, que planteará esta propuesta a