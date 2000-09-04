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FACUA propondrá mañana el boicot a Repsol-YPF en el Foro Nacional de Consumidores de Carburantes

La Federación planterá esta propuesta a través de su confederación, la Asociación General de Consumidores (ASGECO).

FACUA.org
España-04/09/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) propondrá mañana martes el boicot a Repsol-YPF en la reunión que celebrará el Foro Nacional de Consumidores de Carburantes.

FACUA, que planteará esta propuesta a

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