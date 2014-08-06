Nuestras accionesUna decena de vías en quiebra

FACUA rechaza que el Gobierno acepte pagar a la banca 2.300 millones como rescate a autopistas de peaje

El acuerdo previsto para septiembre entre Hacienda, Fomento, la banca y las constructoras implica que los ciudadanos asuman de nuevo una deuda privada, como ya ocurrió en 1984. La asociación denuncia que el Ejecutivo siga nacionalizando las pérdidas y privatizando las ganancias de las empresas.

FACUA.org
España-06/08/2014
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FACUA-Consumidores en Acción rechaza el acuerdo entre el Gobierno, los seis principales bancos y las constructoras acreedoras de la decena de autopistas en quiebra para su nacionalización. El pacto, que implica que los ciudadanos tengan que asumir, al menos, 2.300 millones de euros

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