FACUA rechaza una nueva subida de la luz en enero y pide al Gobierno que deje de plegarse a los intereses de las eléctricas
El recibo del usuario medio ya se ha encarecido en casi 160 euros anuales en sólo tres años y medio.
FACUA.org
España-15/12/2010
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