Nuestras accionesSin operación desde el pasado verano

FACUA reclama a Alsa la reapertura de las taquillas de la estación de Irún

La asociación recuerda que la sustitución del personal por una máquina expendedora resta posibilidades a los usuarios, y es especialmente discriminatorio para personas mayores o con discapacidad.

FACUA.org
Euskadi-31/01/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción reclama a la compañía de autobuses Alsa la reapertura de las taquillas de la estación de Irún, sin operación desde el pasado verano. La asociación ha recibido las quejas de numerosos usuarios que ven limitados sus derec

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos