FACUA reclama a Alsa la reapertura de las taquillas de la estación de Irún
La asociación recuerda que la sustitución del personal por una máquina expendedora resta posibilidades a los usuarios, y es especialmente discriminatorio para personas mayores o con discapacidad.
FACUA.org
Euskadi-31/01/2017
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Los usuarios de Alsa en Irún se ven perjudicados constantemente por el cierre de la taquilla en la estación. | Imagen: flickr.com/amigamiasolotutellamase_n_a (CC BY-NC 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción reclama a la compañía de autobuses Alsa la reapertura de las taquillas de la estación de Irún, sin operación desde el pasado verano. La asociación ha recibido las quejas de numerosos usuarios que ven limitados sus derec