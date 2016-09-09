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FACUA reclama a Bruselas que deje de ceder al lobby de las telecos y elimine el sobrecoste del 'roaming'

Tras dar la Comisión Europea marcha atrás en su intención de limitar su gratuidad a 90 días, tal y como intentan las grandes telecos, la asociación pide que se levante cualquier limitación temporal.

FACUA.org
Europa-09/09/2016
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FACUA-Consumidores en Acción reclama a la Comisión Europea que deje de atender a las presiones del lobby de las grandes telecos y elimine por completo el sobrecoste del roaming, de modo que el precio de las llamadas, mensajes y conexiones a internet, incluidos los bon

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