FACUA reclama a Bruselas que deje de ceder al lobby de las telecos y elimine el sobrecoste del 'roaming'
Tras dar la Comisión Europea marcha atrás en su intención de limitar su gratuidad a 90 días, tal y como intentan las grandes telecos, la asociación pide que se levante cualquier limitación temporal.
FACUA.org
Europa-09/09/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción reclama a la Comisión Europea que deje de atender a las presiones del lobby de las grandes telecos y elimine por completo el sobrecoste del roaming, de modo que el precio de las llamadas, mensajes y conexiones a internet, incluidos los bon