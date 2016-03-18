FACUA reclama a Gobierno y CCAA que insten a la banca a devolver dinero en préstamos con interés negativo
En Portugal sí se han adoptado medidas en defensa de los hipotecados. El año pasado el supervisor bancario y la ministra de Finanzas reclamaron a los bancos que cumplieran con lo establecido en los contratos.
FACUA.org
España-18/03/2016
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