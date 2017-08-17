FACUA reclama a los ayuntamientos que no retrasen las devoluciones de plusvalías cobradas ilícitamente
Critica que numerosos gobiernos municipales ni siquiera han puesto en marcha todavía un protocolo para dar respuesta a las reclamaciones.
FACUA.org
España-17/08/2017
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