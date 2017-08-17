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FACUA reclama a los ayuntamientos que no retrasen las devoluciones de plusvalías cobradas ilícitamente

Critica que numerosos gobiernos municipales ni siquiera han puesto en marcha todavía un protocolo para dar respuesta a las reclamaciones.

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España-17/08/2017
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FACUA-Consumidores en Acción reclama a los ayuntamientos que no retrasen las devoluciones de las plusvalías cobradas ilícitamente y que multitud de usuarios están exigiendo desde hace meses, tras la sentencia del Tribunal Constitucional. La asociación critica qu

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