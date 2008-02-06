FACUA reclama a Sanidad y las CCAA que asuman de una vez sus responsabilidades para acabar con el fraude de los 'productos milagro'
Nutra Life fue desmantelada por la Guardia Civil después de que FACUA le revelase que comercializaba medicamentos ilegales con altas concentraciones de hormonas. Sus denuncias ante las administraciones se venían acumulando desde hacía años.
FACUA.org
España-06/02/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción reclama al Ministerio de Sanidad y Consumo y las comunidades autónomas que asuman de una vez sus responsabilidades para acabar con el fraude de los productos milagro y pongan en marcha actuaciones coordinadas para su control, sanción y reti