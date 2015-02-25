FACUA reclama al Gobierno que intervenga el precio de la gasolina ante la multa de la CNMC a 5 petroleras
Competencia impone una sanción de 32 millones de euros a Repsol, Cepsa, Galp, Disa y Meroil por pactar precios.
FACUA.org
España-25/02/2015
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FACUA insiste en que la regulación de precios por parte del Ejecutivo es la única forma de poner freno a las escandalosas prácticas oligopol�ísticas del sector. | Imagen: Eduardo Otubo (CC BY 2.0)
Ante la nueva multa de Competencia a las petroleras, FACUA-Consumidores en Acción insiste en reclamar al Gobierno que intervenga el sector y fije periódicamente los precios máximos que pueden cobrarse por los carburantes en las estaciones de servicios.
La Comisió