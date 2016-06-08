FACUA reclama información al Gobierno de Cantabria sobre el cierre de camas en Valdecilla y Liencres
La asociación pide que se informe conveniente y directamente a las asociaciones de usuarios sobre los pormenores del cambio estacional del servicio.
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Cantabria-08/06/2016
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FACUA pide información sobre el cierre de 65 camas en el hospital de Valdecilla durante el verano. | Imagen: Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción reclama a la Consejería de Sanidad de Cantabria información sobre el cierre de cien camas previsto este verano en los hospitales de Valdecilla y Liencres. En concreto, la asociación ha tenido conocimiento a través de su Delegaci&oacu