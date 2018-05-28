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FACUA reclama soluciones a iDental para los afectados por sus cierres en Barcelona, Granada, Santander y Zaragoza

Los equipos jurídicos de la asociación en los diferentes territorios llevan desde 2017 tramitando reclamaciones de sus socios a lo largo de toda España.

FACUA.org
España-28/05/2018
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FACUA-Consumidores en Acción reclama a la red de Clínicas iDental que dé soluciones a los usuarios afectados por el cierre de sus establecimientos en Barcelona, Granada, Santander y Zaragoza.

Los equipos jurídicos de la asociación en los diferentes territ

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