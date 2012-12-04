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FACUA recomienda a los afectados por las mariposas del motor de ciertos modelos de BMW que reclamen

Un informe pericial aportado por un socio de FACUA detalla que podrían desprenderse y provocar averías cuya reparación puede alcanzar miles de euros.

FACUA.org
España-04/12/2012
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FACUA-Consumidores en Acción recomienda a los propietarios de BMW que se hayan visto afectados por un fallo en las piezas conocidas como mariposas o palomillas, presentes en el colector de admisión de ciertos modelos de la marca, que reclamen la incidencia.

Según detal

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