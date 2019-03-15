FACUA sale a la calle en 18 ciudades este 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de los Consumidores
La asociación denuncia que la pasividad del Gobierno y las comunidades autónomas facilita que sigan repitiéndose los fraudes masivos. Sanidad, telecos y banca, los sectores más denunciados en 2018.
FACUA.org
España-15/03/2019
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Este viernes 15 de marzo se conmemora el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. Los activistas de FACUA-Consumidores en Acción saldrán a la calle en un 18 ciudades de toda España, donde distribuirán un folleto informativo que llama a los consumidores a