Nuestras acciones

FACUA sale a la calle en 18 ciudades este 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de los Consumidores

La asociación denuncia que la pasividad del Gobierno y las comunidades autónomas facilita que sigan repitiéndose los fraudes masivos. Sanidad, telecos y banca, los sectores más denunciados en 2018.

FACUA.org
España-15/03/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Este viernes 15 de marzo se conmemora el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. Los activistas de FACUA-Consumidores en Acción saldrán a la calle en un 18 ciudades de toda España, donde distribuirán un folleto informativo que llama a los consumidores a

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos