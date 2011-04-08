FACUA, satisfecha por la rescisión del contrato de Correos con la empresa de gestión aduanera SpeedTrans
La asociación había recibido numerosas quejas de los usuarios en los últimos meses por su mala gestión.
FACUA.org
España-08/04/2011
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