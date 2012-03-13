FACUA se suma a la Huelga General y llama a la #HuelgaGlobal el 29M
"El 29 de marzo no compres nada, no contrates nada". La asociación pide a los consumidores que eviten caer en la contradicción de sumarse a la huelga sindical y hacer que otros trabajen.
FACUA.org
España-13/03/2012
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FACUA-Consumidores en Acción se suma a la Huelga General y llama a la Huelga Global (#HuelgaGlobal) el 29 de marzo.
«Pedimos a los ciudadanos que partipen en la huelga no sólo como trabajadores, sino también como consumidores», ha señalado el p