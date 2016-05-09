FACUA se une a la movilización promovida en Madrid en apoyo a los refugiados
Convocada para este lunes 9 de mayo a las 19 horas por la Cumbre Social, pretende sensibilizar a la población sobre la mayor crisis humanitaria de Europa y denunciar la inacción de los gobiernos.
FACUA.org
España-09/05/2016
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