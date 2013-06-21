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FACUA Sevilla alerta de que privatizar la zona azul podría provocar su ampliación y encarecimiento

Introducir una empresa con afán de lucro promoverá el interés recaudatorio y abre la puerta a una mayor ampliación de zonas para aumentar los beneficios de la adjudicataria.

FACUA.org
Sevilla-21/06/2013
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FACUA Sevilla rechaza la propuesta para privatizar la zona azul que el delegado de Seguridad y Movilidad, Juan Bueno, lleva este viernes a la comisión municipal de Movilidad.

La asociación alerta de la subida de precios que podría provocar conceder est

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