FACUA Sevilla alerta de que privatizar la zona azul podría provocar su ampliación y encarecimiento
Introducir una empresa con afán de lucro promoverá el interés recaudatorio y abre la puerta a una mayor ampliación de zonas para aumentar los beneficios de la adjudicataria.
FACUA.org
Sevilla-21/06/2013
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