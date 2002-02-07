FACUA Sevilla aplaude la actitud de los estudiantes anti LOU y su compromiso en defensa de una Universidad Pública para todos
La Asociación lamenta el oscuro procedimiento por el que se desalojó la acampada.
FACUA.org
Sevilla-07/02/2002
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA aplaude la actitud del colectivo de estudiantes anti LOU que durante cuarenta y nueve días han permanecido acampados frente al Ayuntamiento hispalense y elogia su compromiso y constancia en defensa de una Universidad Pú