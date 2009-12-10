FACUA Sevilla apoya la movilización de UGT y CCOO por la búsqueda de soluciones para salir de la crisis
Hace un llamamiento a todos los consumidores para que acudan a la manifestación que tendrá lugar el jueves 10 de diciembre a partir de las 18.30 horas en Sevilla.
FACUA.org
Sevilla-10/12/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA apoya la movilización de los sindicatos UGT y CCOO por el diálogo social y la búsqueda de soluciones para salir de la crisis económica actual.
Por ello, FACUA Sevilla hace un llamamiento a t