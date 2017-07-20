FACUA Sevilla celebra que la antigua comisaría de La Gavidia se declare Lugar de Memoria Democrática
Su fundador, Paco Sánchez Legrán, sufrió allí palizas de la policía franquista. También pasaron por allí otros dos dirigentes históricos de la asociación y ex presos políticos, Antonio Naranjo y Tino Moreno.
FACUA.org
Sevilla-20/07/2017
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Imagen de la antigua comisaría de la Policía Nacional de la plaza de la Concordia de Sevilla, conocida como comisaría de La Gavidia.
FACUA Sevilla celebra que la antigua comisaría de la Policía Nacional de la plaza de la Concordia de la capital, conocida como comisaría de La Gavidia, haya sido declarada por la Junta de Andalucía como Lugar de Memoria Democrática a petición del sindicat