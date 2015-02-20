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FACUA Sevilla considera vergonzante la reacción de Zoido a la desaparición de un cadáver en el cementerio

El secretario general de la asociación, Rubén Sánchez, lamenta que "en un alarde de insensibilidad e irresponsabilidad, el alcalde eche balones fuera y justifique que el Ayuntamiento no indemnice a la familia con el absurdo argumento de que los hechos ocurrieron con el gobierno anterior".

FACUA.org
Sevilla-20/02/2015
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El secretario general de FACUA Sevilla, Rubén Sánchez, considera «vergonzante» la reacción del alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, a la noticia de la desaparición de un cadáver que fu

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