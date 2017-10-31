FACUA Sevilla critica que el Ayuntamiento mantenga hipotecada la política fiscal por un pacto político
La asociación denuncia que la bajada del 3% del IBI aprobada en el pleno por el PSOE y Ciudadanos y la abstención del PP perjudica a los sevillanos al reducir en 3,6 millones de euros los ingresos municipales.
FACUA.org
Sevilla-31/10/2017
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FACUA Sevilla critica que el Ayuntamiento de la ciudad tenga hipotecada su política fiscal en favor de un pacto político que perjudica de forma evidente a los ciudadanos. La aprobación en el pleno municipal de este martes de una bajada lineal del 3% del Impuesto de Bienes Inm