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FACUA Sevilla critica que el Consejo Económico y Social de la Provincia deje fuera a los consumidores

El nuevo órgano consultivo se ha constituido con representantes de los empresarios y sindicatos pero deja a un lado a los usuarios. La asociación reclama una modificación que incluya su participación.

FACUA.org
Sevilla-23/01/2018
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FACUA Sevilla critica que la Diputación de Sevilla haya constituido un Consejo Económico y Social de la Provincia sin contar con la representación de los consumidores y usuarios. La asociación lleva meses solicitando su participación como tercera organizaci&oacu

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