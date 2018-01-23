FACUA Sevilla critica que el Consejo Económico y Social de la Provincia deje fuera a los consumidores
El nuevo órgano consultivo se ha constituido con representantes de los empresarios y sindicatos pero deja a un lado a los usuarios. La asociación reclama una modificación que incluya su participación.
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Sevilla-23/01/2018
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FACUA Sevilla lamenta que este órgano consultivo nazca ya con carencias tan importantes como la representación de los consumidores. | Imagen: flickr.com/jlantunez (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA Sevilla critica que la Diputación de Sevilla haya constituido un Consejo Económico y Social de la Provincia sin contar con la representación de los consumidores y usuarios. La asociación lleva meses solicitando su participación como tercera organizaci&oacu