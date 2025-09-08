FACUA Sevilla denuncia ante la Fiscalía a la promotora del Bellaqueo Urban Festival por posibles delitos de estafa y de apropiación indebida
La empresa organizadora todavía no ha devuelto el dinero de las entradas de este evento que se iba a celebrar el 16 de noviembre en Mairena del Aljarafe.
Sevilla-08/09/2025
FACUA Sevilla ha denunciado ante la Fiscalía Provincial de Sevilla a Aetherdream SL, promotora del Bellaqueo Urban Festival, por posibles delitos de estafa y de apropiación indebida al no devolver el dinero de las entradas tras la cancelación del evento. Según consta en el Boletín Oficial del Re