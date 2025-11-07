Nuestras acciones

FACUA Sevilla denuncia ante la Fiscalía al Ayuntamiento hispalense y la organizadora del Icónica Fest

La asociación pide que, además de los delitos planteados por las promotoras que ya han interpuesto una denuncia, se investiguen también posibles delitos contra los consumidores y el patrimonio.

FACUA.org
Sevilla-07/11/2025

FACUA Sevilla ha denunciado ante la Fiscalía al Ayuntamiento hispalense y a la empresa Green Cow Music SL, organizadora del Icónica Sevilla Fest.

La asociación pide a la Fiscalía de Sevilla que, además de los delitos planteados por las promotoras que ya han interpuesto una denuncia, se

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos