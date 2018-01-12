FACUA Sevilla denuncia el recargo impuesto por el Consorcio de Aguas del Huesna
La empresa cobra a los usuarios que tengan el contador en el interior de su casa un incremento de 1 euro contrario a lo establecido en el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua.
FACUA.org
Sevilla-12/01/2018
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