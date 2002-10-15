FACUA Sevilla emprende acciones en defensa de los afectados por la paralización de las promociones de viviendas de Proinvial
La Asociación ha recibido numerosas consultas de usuarios afectados por la paralización de dos promociones de viviendas en Bollullos de la Mitación y otra en la barriada sevillana de El Cerro del Aguila.
FACUA.org
Sevilla-15/10/2002
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA ha emprendido acciones en defensa de los afectados por la paralización de tres promociones de viviendas de la empresa Proinvial. Desde el pasado viernes, FACUA Sevilla viene recibiendo numerosas consultas de usuarios que comp