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FACUA Sevilla imparte talleres online para prevenir el fraude en la venta a domicilio

En las sesiones se ha informado a los consumidores sobre sus derechos, las vías de resolución de conflictos y las herramientas de las que disponen para reclamar.

FACUA.org
Sevilla-25/12/2018
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FACUA Sevilla está impartiendo desde el mes de octubre una serie de talleres online para prevenir el fraude e informar de las vías de resolución de conflictos y los derechos de los consumidores en la venta de productos y servicios fuera del establecimiento comercial y a domic

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