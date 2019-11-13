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FACUA Sevilla imparte un curso sobre gestión de la economía doméstica a sus socios

La formación ha tenido lugar en la sede de la asociación en la calle Resolana 8 y en las oficinas de FACUA en Bécquer 25A.

FACUA.org
Sevilla-13/11/2019
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FACUA Sevilla ha impartido durante este miércoles 13 de noviembre a las 18 horas un curso sobre gestión de la economía doméstica. Esta charla dirigida a sus socios se ha celebrado tanto en la sede de la asociación de la calle Resolana 8, como en las

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