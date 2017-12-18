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FACUA Sevilla imparte varias charlas sobre consumo crítico y servicios bancarios en la capital

Dirigidas a jóvenes y mayores, se desarrollan en tres Institutos de Enseñanza Secundaria, dos centros de adultos y una Asociación de Vecinos.

FACUA.org
Sevilla-18/12/2017
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FACUA Sevilla lleva a cabo una serie de charlas sobre consumo crítico y servicios bancarios y productos financieros en varios centros educativos, de adultos y una asociación de vecinos de la ciudad.

En concreto, las charlas de consumo crítico van dirigidas a alumnos de

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