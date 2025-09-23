Nuestras acciones

FACUA Sevilla insta al Ayuntamiento y a Endesa a que pongan solución a los problemas de cortes de luz que sufre el CEIP Arias Montano

La Asociación de Madres y Padres del centro denuncia que las constantes interrupciones de suministro impiden el desarrollo normal de la vida educativa.

FACUA.org
Sevilla-23/09/2025

FACUA Sevilla se ha dirigido al Ayuntamiento de la capital y a Endesa para instarles que busquen una solución urgente a los problemas de cortes de luz que sufre el CEIP Arias Montano desde principios del curso escolar.

La Asociación de Madres y Padres (AMPA) del centro, situado en el b

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos