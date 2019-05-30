FACUA Sevilla insta al diálogo para solucionar la falta de vigilancia de las sedes de la Seguridad Social
Las oficinas de la Administración en la provincia de Sevilla se encuentran sin vigilantes debido a la falta de acuerdo entre las empresas adjudicatarias y trabajadores para subrogar los contratos.
FACUA.org
Sevilla-30/05/2019
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Imagen: Europa Press.
FACUA Sevilla pide a las empresas adjudicatarias y a los trabajadores del servicio de vigilancia de la Seguridad Social que dialoguen y lleguen a un acuerdo para acabar con el conflicto que ha provocado que las oficinas de la Admistración en la provincia de Sevilla se encuentren sin vigila