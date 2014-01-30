FACUA Sevilla interpone veintisiete demandas judiciales por el fraude de las cláusulas suelo
Ha llevado a los tribunales a Caixabank, Caja Rural del Sur, Liberbank, Banco Mare Nostrum, Caja España-Duero y Banco Popular.
FACUA.org
Sevilla-30/01/2014
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El banco objeto de mayor número de demandas hasta la fecha es Caixabank, con dieciséis, seguido de Caja Rural del Sur, con siete.
FACUA Sevilla ha interpuesto en las últimas semanas veintisiete demandas judiciales en representacion de sus socios por el fraude de las cláusulas suelo.
Se trata de las primeras de una batería de denuncias contra las entidades financieras que el equipo jurídico