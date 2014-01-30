Nuestras accionesPrepara cerca de 500 denuncias de afectados para que la Junta sancione a las entidades

FACUA Sevilla interpone veintisiete demandas judiciales por el fraude de las cláusulas suelo

Ha llevado a los tribunales a Caixabank, Caja Rural del Sur, Liberbank, Banco Mare Nostrum, Caja España-Duero y Banco Popular.

FACUA.org
Sevilla-30/01/2014
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FACUA Sevilla ha interpuesto en las últimas semanas veintisiete demandas judiciales en representacion de sus socios por el fraude de las cláusulas suelo.

Se trata de las primeras de una batería de denuncias contra las entidades financieras que el equipo jurídico

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