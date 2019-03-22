FACUA Sevilla lleva a Fiscalía el pelotazo urbanístico de EUSA facilitado en los gobiernos de PP y PSOE
En 2014 se cambió el plan urbanístico del sector para que el centro universitario de la Cámara de Comercio construyese más aulas, pero en 2016 el proyecto que se aprobó fue una residencia de estudiantes.
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Sevilla-22/03/2019
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Imagen: José Ángel García/Diario de Sevilla.
FACUA Sevilla ha trasladado a la Fiscalía Provincial el pelotazo urbanístico de la Cámara de Comercio con la venta de un terreno en el barrio de El Porvenir al fondo de inversión luxemburgués Corestate por 20 millones de euros. La asociación