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FACUA Sevilla muestra su satisfacción por el acuerdo de restitución del bonobús sin trasbordo de Tussam y pide una tarifa de 4 euros

La Asociación espera que los partidos del Gobierno municipal respeten la decisión del Pleno, en sintonía con las demandas de los usuarios.

FACUA.org
Sevilla-15/07/2005
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA muestra su satisfacción por el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla de restituir el bonobús sin trasbordo de Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam).

FACUA Sevilla espera que los partidos del Gob

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