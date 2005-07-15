FACUA Sevilla muestra su satisfacción por el acuerdo de restitución del bonobús sin trasbordo de Tussam y pide una tarifa de 4 euros
La Asociación espera que los partidos del Gobierno municipal respeten la decisión del Pleno, en sintonía con las demandas de los usuarios.
FACUA.org
Sevilla-15/07/2005
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