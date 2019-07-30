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FACUA Sevilla ofrece formación sobre consumo responsable a migrantes en centros de acogida

Los talleres se han llevado a cabo en el CEAR Beatriz de Suabia y en el CEAR Torreblanca.

FACUA.org
Sevilla-30/07/2019
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FACUA Sevilla ha impartido durante los días 22 y 29 de julio dos talleres sobre consumo responsable. Los cursos han ido dirigidos a migrantes adultos que se encuentran en los centros de acogida al refugiado (CEAR) de la provincia.

Estas sesiones introductorias ha

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