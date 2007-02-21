FACUA Sevilla pide al Ayuntamiento de la capital soluciones para la situación de abandono de los depósitos municipales de vehículos
La Asociación denuncia además que los procedimientos para la devolución de motos y ciclomotores robadas no se sigue correctamente.
FACUA.org
Sevilla-21/02/2007
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA ha enviado dos escritos al Ayuntamiento de Sevilla para pedir explicaciones sobre el estado actual de los depósitos municipales de vehículos, especialmente el que se encuentra situado en el Parque de los Pr&iacut