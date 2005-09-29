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FACUA Sevilla rechaza al 100% la propuesta de subida tarifaria de Tussam para 2006

FACUA Sevilla demanda al Gobierno municipal un diálogo real con las asociaciones de consumidores para analizar las futuras tarifas.

FACUA.org
Sevilla-29/09/2005
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA rechaza al 100% la propuesta de subida tarifaria realizada por Transportes Urbanos de Sevilla, SAM (Tussam) para 2006.

FACUA Sevilla considera inaceptable desde el punto de vista de una empresa pública plantear

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