FACUA Sevilla rechaza al 100% la propuesta de subida tarifaria de Tussam para 2006
FACUA Sevilla demanda al Gobierno municipal un diálogo real con las asociaciones de consumidores para analizar las futuras tarifas.
FACUA.org
Sevilla-29/09/2005
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA rechaza al 100% la propuesta de subida tarifaria realizada por Transportes Urbanos de Sevilla, SAM (Tussam) para 2006.
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