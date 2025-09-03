FACUA Sevilla reclama un plan en San Juan de Aznalfarache para regular el acceso al suministro de luz de vecinos en situaciones vulnerables
La asociación ha tenido conocimiento de que se ha llevado a cabo un procedimiento para acabar con supuestos "enganches ilegales" que ha dejado desprotegidos y sin electricidad a multitud de residentes del barrio San José Obrero.
Sevilla-03/09/2025
FACUA Sevilla se ha dirigido al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y a E-distribución para que implanten un plan que permita regular el acceso al suministro de luz a muchos vecinos que se encuentran en situaciones vulnerables.
La asociación ha tenido conocimiento por parte de los