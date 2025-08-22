FACUA Sevilla reclama una solución urgente ante los apagones que afectan este verano a numerosos barrios y municipios de la provincia
La asociación vuelve a exigir medidas inmediatas tras nuevos cortes de luz en Guillena y en el barrio de Bellavista (Sevilla capital).
FACUA.org
FACUA Sevilla ha remitido nuevos escritos a E-distribución y al Servicio de Energía de la Delegación del Gobierno en Sevilla, órgano perteneciente a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, para exigir que adopten medidas de manera urgente para poner soluci