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FACUA Sevilla, satisfecha por la entrada de los consumidores en los consejos de administración de Emasesa y Tussam

La Asociación lleva varios años demandando que los representantes de los usuarios formen parte de los órganos de dirección de las empresas municipales.

FACUA.org
Sevilla-13/07/2007
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA aplaude la entrada de representantes de los consumidores en los Consejos de Administración de las empresas municipales de Tussam y Emasesa.

En este sentido, Manuel Baus Japón, secretario general de

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