FACUA Sevilla se reúne con los afectados por el cierre de iDental para informarles de sus derechos
La asociación celebró una asamblea este jueves 21 de junio en el Teatro Duque de la capital hispalense al que asistieron más de medio centenar de personas.
FACUA.org
Sevilla-22/06/2018
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FACUA Sevilla ha celebrado este jueves 21 de junio una asamblea en el Teatro Duque de la capital hispalense para informar a los afectados por el cierre de la clínica iDental de sus derechos y las acciones que pueden emprender, así como de las medidas que la propia asociación