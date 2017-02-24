Nuestras accionesA las 12:00 desde Puerta de Jerez

FACUA Sevilla se une a la movilización de apoyo a los refugiados del domingo 26F y llama a participar

El objetivo es mostrar el rechazo a las políticas excluyentes de la UE y reivindicar mejores sistemas de asilo y cooperación en defensa de los derechos humanos.

FACUA.org
Sevilla-24/02/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Sevilla se suma a la movilización prevista el próximo domingo 26 de febrero en Sevilla en apoyo a los refugiados y pide a la ciudadanía que muestre su solidaridad a los demandantes de asilo procedentes de Siria y otros países en conflicto en la manifestació

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos