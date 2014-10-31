FACUA Sevilla valora positivamente la decisión del Consejo Consultivo de tumbar el parking de la Alameda
La asociación manifiesta su conformidad con un dictamen preceptivo y vinculante que avala su posición de apostar por un modelo de ciudad más sostenible, tal y como prevé el PGOU vigente.
FACUA.org
Sevilla-31/10/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La asociación mantiene su posición de promover una ciudad más sostenible, que refuerce el acceso al casco antiguo a través de transporte público y medios más sostenibles, como la bicicleta y a pie. | Imagen: Agu V. (CC BY-NC-SA 2.0)
FACUA Sevilla valora positivamente el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía –preceptivo y vinculante- que tumba el proyecto de parking en la Alameda promovido por el Ayuntamiento. El dictamen indica que no se puede contradecir el modelo implantado por el Plan General de Ordena