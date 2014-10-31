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FACUA Sevilla valora positivamente la decisión del Consejo Consultivo de tumbar el parking de la Alameda

La asociación manifiesta su conformidad con un dictamen preceptivo y vinculante que avala su posición de apostar por un modelo de ciudad más sostenible, tal y como prevé el PGOU vigente.

FACUA.org
Sevilla-31/10/2014
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FACUA Sevilla valora positivamente el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía –preceptivo y vinculante- que tumba el proyecto de parking en la Alameda promovido por el Ayuntamiento. El dictamen indica que no se puede contradecir el modelo implantado por el Plan General de Ordena

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