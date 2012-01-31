FACUA Sevilla y Asocasión firman un convenio de colaboración
Desarrollarán actividades conjuntas para mejorar la información a los consumidores y fomentarán mecanismos de solución amistosa de las necesidades que puedan surgir.
FACUA.org
Sevilla-31/01/2012
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FACUA Sevilla y la Asociación Provincial de Empresas de Distribución Comercial de Vehículos Turismos, Motocicletas y Vehículos Industriales de Ocasión Usados de Sevilla (Asocasión), han suscrito un convenio de colaboración con el que establecen un