FACUA solicita a Sanidad de Asturias que reduzca las listas de espera del hospital de Cabueñes
Según las estadísticas oficiales en 2018 hay 390 personas más esperando a ser intervenidas quirúrgicamente que en 2017.
FACUA.org
Asturias-17/10/2018
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Sanidad de Asturias para solicitarle que ponga en marcha las actuaciones necesarias para reducir la lista de espera de pacientes del hospital de Cabueñes.
La asociación, a través de su delegac